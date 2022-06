"La gloriosa maglia grigia finisca, in fretta, in altre mani"

ALESSANDRIA - "Ci auguriamo che la nostra gloriosa maglia possa finire, in fretta, in altre mani, per avere nuovamente obiettivi e ambizioni".

I gruppi della Gradinata Nord 'rispondono', a distanza di qualche giorno, alle parole del presidente Luca Di Masi, che sei giorni fa ha indicato la cessione della società come priorità - il "piano A" - considerando, ora, secondario il progetto sportivo, con i 17 giocatori sotto contratto liberi di trovare un'altra sistemazione.

Alessandria, primi contatti con i procuratori In sede segnalati gli agenti di alcuni calciatori

"Il giocattolo lo ha stancato", scrive la Nord. Un po' sorpresa da questa "fuga così repentina e vigliacca da parte di chi si è professato per anni tifoso e avvezzo alle gradinate". Per i gruppi, quell'annuncio di non avere un progetto sportivo , "come un avventuriero qualsiasi" (in realtà nel 'piano B', in caso di mancata cessione in tempi brevi, c'è una squadra di giovani, di proprietà e in prestito), aveva, in realtà, qualche segnale già l'estate scorsa. " Ci eravamo accorti che questa storica Serie B non era stata accolta come pensavamo, con campagna acquisti di agosto sottotono e, addirittura, risibile a gennaio".

Dunque, per la Nord, è "ipocrita fare l'offeso per due cori di contestazione, a retrocessione già avvenuta". E l'auspicio della Gradinata è un cambio rapido di proprietà. Sulle trattative, e sulla affidabilità di eventuali interlocutori, però, a oggi non ci sono ancora certezze di sviluppo concreto.