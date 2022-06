Guala Closures protagonista all'evento Pd Paris

Guala Closures, uno dei leader mondiali nella produzione di chiusure speciali e in alluminio per liquori e vini, presenta i suoi nuovi prodotti all'evento Pd Paris, che si chiuderà domani al Paris Expo Porte de Versailles, nell'ambito della fiera Paris Packaging Week.

Tra le molte novità c’è Carat, una nuova gamma di chiusure di lusso della sua collezione 'Luxury Closure Artisan'. "Le chiusure Carat - spiegano dall'azienda - sono realizzate con materiali innovativi come lo Zamak (una lega di zinco e alluminio caratterizzata da un’ottima resistenza e da un eccellente profilo estetico), la ceramica, il vetro o speciali resine con un impatto visivo unico".

"L’eleganza, la qualità e lo stile - racconta Violette Montagnese, Group Marketing Director di Guala Closures - rappresentano i tratti distintivi delle chiusure Carat che siamo fieri di poter presentare per la prima volta a questo importante evento. Il Pld di Parigi è per noi il contesto ideale per raccontare le ultime novità: dalle chiusure più prestigiose per il segmento del lusso, alle soluzioni T-stopper pronte all'uso per gli alcolici, che offrono protezione e praticità ai consumatori, valorizzando al contempo i brand dei clienti".

Sotto la Tour Eiffel, tra l'altro, Guala Closures mette in vetrina l’intera collezione 'Luxury Closure Artisan', che comprende una gamma completa di chiusure di alta gamma progettate per garantire ai brand dei clienti un’identità unica e consentire ai loro prodotti premium di essere conosciuti e riconosciuti, anche grazie alla loro estetica e design. "Il Gruppo - si legge in una nota - è inoltre impegnato ad ampliare la sua gamma di chiusure di lusso combinando componenti sostenibili e materiali di elevata qualità, grazie alla plastica Abs riciclata al 100% e alle raffinate finiture in legno. Un esempio di questi nuovi prodotti è la versione green di 'Gravitas', una chiusura luxury completamente sostenibile destinata al settore dei liquori".

E poi 'Blossom'...

Anche 'Blossom', la linea di chiusure sostenibili firmata Guala Closures, è in esposizione: una linea completa che comprende tappi per vini e liquori, acqua e bevande, tutti conformi ad almeno uno dei 4 principi di eco-design definiti dal Gruppo:

Design to Revive, che prevede il recupero e il riciclo dei materiali utilizzati

Design to Change, che utilizza materiali riciclati o rinnovabili

Design to Reduce, che si concentra sull'eliminazione dei materiali non necessari e sulla riduzione dell'uso di risorse scarse

Design to Fade, che mira a creare chiusure completamente biodegradabili (compostabili)

"Tutti i prodotti di Guala Closures sono estremamente personalizzabili al fine di riuscire a soddisfare le diverse esigenze dei clienti in termini di materiali, decorazioni e tipologia di sughero (naturale, micro-agglomerato o sintetico), creando un packaging completo e raffinato. Il Gruppo vanta una delle più ricche offerte di tappi di lusso sul mercato, progettate anche grazie all’attività dei suoi centri di ricerca presenti in Bulgaria, Italia, Messico, Ucraina e Regno Unito. Non solo: offriamo anche prodotti su misura, realizzati lavorando a stretto contatto con i clienti e le loro agenzie di design. I produttori di bevande hanno infatti obiettivi molto ambiziosi in termini di impatto ambientale: l’impegno per la sostenibilità di Guala Closures consente loro di offrire materiali e design alternativi e sostenibili che soddisfano queste necessità".