Alessandria, primi contatti con i procuratori

ALESSANDRIA - A chi, a margine di una partita delle vecchie glorie del Toro, ha chiesto a Moreno Longo cosa sarà del suo futuro, il tecnico ha insistito sulla sua condizione. "Ho un contratto con l'Alessandria (fino a giugno 2023, ndr) e lo rispetterò - così ai colleghi di Toronews - Devo ancora parlare con il presidente, da quel colloquio penso e spero che possano nascere cose positive".

Dunque ancora nessun confronto, e sono trascorsi cinque giorni dalla conferenza stampa in cui Di Masi aveva annunciato il colloquio, in tempi brevi, con Longo e il ds, ma le frasi dell'allenatore hanno un contenuto esplicito: non c'è un'altra destinazione nei suoi pensieri, resta all'Alessandria per onorare il contratto. Sicuramente consapevole, non solo per le dichiarazioni del presidente, che gli uomini saranno tutti diversi e con una media, e una esperienza, più bassa

Corazza, duello Entella - Cesena Imperativo: far partire i giocatori. Il 15 luglio possibile data del raduno

Nessuna menzione sui giocatori con cui lo farà. Le indicazioni della proprietà sono chiare, tutti sul mercato, e già oggi è stata segnalata, in sede, la presenza di alcuni procuratori, per incontrare Fabio Artico, indicato dallo stesso presidente come "il direttore sportivo, che abbiamo sotto contratto ancora due anni, con il compito di fare il mercato". In uscita.