Calcio camminato, quando il gol non ha età

PAVONE - Il campo di Pavone, domenica mattina, ospiterà il torneo di calcio camminato, dedicato a Vincenzo Rolando. Siamo andati a trovare i protagonisti delle squadre alessandrine, pronti a sfidarsi senza correre. Vi sembra facile giocare al rallentatore? Be', sappiate che non lo è affatto. E che si suda, come vi racconteremo sul 'Piccolo' di domani.