Kai Schäfer, apericena con l'artista

Giovedì 23 giugno, alle 19,30, apericena con l’artista nella sede dell’associazione IdeaAle in via Alessandro III 33. Kai Schäfer, maestro della fotografia conosciuto in tutto il mondo, verrà a confrontarsi con il pubblico alessandrino in occasione della sua mostra. L’esposizione presenta dischi che hanno segnato la storia del rock inseriti in giradischi della stessa epoca della loro pubblicazione. Per realizzare queste opere, Kai Schäfer ha creato una luce e una tecnica particolari. Le fotografie sono prodotte in altissima qualità con uno strato di 4 mm di una lacca acrilica in virtù del quale ogni dettaglio tecnico appare così tattile da diventare un vero e proprio richiamo visivo. La mostra è anche per ciascun visitatore una personale macchina del tempo: i dischi e i giradischi diventano un impulso per ricordare episodi della propria storia personale, pensieri e sentimenti di un tempo. In pratica, attraverso la fotografia, si rivive la colonna sonora della propria vita.