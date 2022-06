Daniele, il vigile valenzano con la matita

VALENZA - Se pensi a un agente di polizia locale con la matita in mano probabilmente te lo immagini intento a elevare contravvenzioni. Daniele Giolito, invece, di solito disegna. Lo fa per creare fumetti e illustrazioni, dando senso a quello che per lui è soltanto un hobby perché, in realtà, fa il vigile.

Ha 52 anni, è di Valmadonna, lavora a Valenza, ma lo conoscono da Orbetello a Iesolo, città tutt’altro che casuali: in Toscana ha sede l’Anvu, l’Associazione nazionale dei vigili urbani, punto di riferimento per la categoria, mentre in Veneto c’è l’Ucaess, ovvero l’Ufficio di coordinamento delle attività di educazione per la sicurezza stradale, ovvero l’organizzazione con la quale Giolito collabora. A colpi di matita, appunto. O, per essere un po’ più realisti e meno romantici, con tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.





Il servizio completo su Il Piccolo in edicola oggi, martedì 21 giugno 2022.