Emergenza abbandoni: 14 cuccioli cercano casa

ALESSANDRIA - Apertura straordinaria del Canile Sanitario Comunale, in viale Teresa Michel 46, oggi dalle 11 alle 17: obiettivo dell'Associazione Tutela Animali (Ata), far conoscere i 14 cuccioli dai 2 agli 8 mesi di età, di varie razze e dimensioni, arrivati nelle ultime settimane.

"Preoccupati"

"In questi primi sei mesi dell'anno sono state diverse le cucciolate abbandonate - racconta il presidente Claudio Malaspina - Per quanto riguarda la ‘stagione degli abbandoni’ siamo in anticipo di parecchio rispetto agli altri anni, visto che solo nelle ultime 2 settimane sono arrivati circa 20 cani: una mamma con cucciola, cuccioli di pochi mesi, cani anziani e malati, e tutti senza microchip".

"Oggi, sabato 18, si potrà venire a conoscerli, chi vorrà prenderli in adozione si dovrà prenotare e, dopo i consueti controlli pre-affido, finalmente potrà accoglierli in famiglia. Ricordiamo che si deve trattare di una scelta davvero responsabile, di amore, certo, ma anche di sacrifici, soprattutto economici. Sabato aspettiamo ugualmente anche coloro che non possono adottare, che avranno la possibilità di conoscere il canile e magari decidere di aiutare con alcune ore di volontariato o qualche scatoletta per tutti gli ospiti, sempre bisognosi di affetto e attenzioni. Cominciamo, con questa apertura straordinaria del canile sanitario, la campagna volta alla sensibilizzazione contro il fenomeno dell'abbandono degli animali".

Contatti

Si ricorda che l'ufficio welfare animale "non va in ferie": per richieste di aiuto e segnalazioni il numero di riferimento è lo 0131 515249 e l'indirizzo mail welfare.animale@comune.alessandria.it