Trattative non concretizzate. L'Alessandria resta (per ora) a Di Masi

ALESSANDRIA - Gli "interlocutori seri", due, di cui Luca Di Masi aveva parlato il 1° giugno non hanno trasformato il loro interesse per l'Alessandria in un acquisto.

Due settimane dopo l'annuncio, e a 6 giorni dal termine per l'iscrizione alla Lega Pro, una nota del club chiarisce ciò che, da almeno una settimana, sembrava l'epilogo più probabile: l'Alessandria Calcio, per ora, non passa di mano, "le trattative non si sono concretizzate", come si sottolinea in una nota del club.E la comunicazione arriva a 24 ore dal 17 giugno, anniversario della promozione

Ma la volontà di cedere resta: chi è interessato si faccia avanti, l'incarico a vagliare le proposte dei potenziali acquirenti è stato affidato all'avvocato Federico Restano, dello studio legale Weigmann, che ha sedi a Torino, Milano e Roma. L'avvocato Restano è stato visto al Moccagatta negli anni di presidenza Di Masi: è esperto di diritto commerciale, societario e bancario.

E Di Masi che farà nell'attesa, che potrebbe anche essere non breve? "Il presidente valuterà come proseguire l'attività sportiva ordinaria in vista della prossima stagione". L'iscrizione l'aveva garantita, come anche il fatto che, al contrario di altre esperienze passate, non avrebbe rilanciato.