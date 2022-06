Novi Summer Festival, esordio a luglio con il tour dei Kolors

NOVI LIGURE — Un’estate a tutta musica con il Novi Summer Festival, la manifestazione che prenderà il via sabato 16 luglio con una tappa del tour estivo dei The Kolors. Il concerto – che si terrà nel cortile della ex caserma Giorgi di via Verdi – è organizzato dall’agenzia di eventi YouServizi in collaborazione con il Comune di Novi Ligure (ingresso gratuito).

I Kolors sono un trio italiano composto dai cugini Antonio “Stash” e Alex Fiordispino (rispettivamente voce/chitarra e batteria) con Daniele Mona al sintetizzatore. Il primo pezzo prodotto dal trio è “I don’t give a funk” del 2011: il video, con ospite Andy dei Bluvertigo, finisce nella programmazione di Mtv. Tra il 2012 e il 2013 aprono per Paolo Nutini, Atoms For Peace, Hurts e Gossip. Debuttano nel 2014 con “I want”, con gli arrangiamenti curati da Rocco Tanica (Elio e le Storie Tese), la grafica da Cesare Monti Montalbetti.

Nel 2015 partecipano ad “Amici” – che vincono. A poche settimane dalla fine di “Amici” il gruppo pubblica il suo secondo album di inediti, “Out”, autoprodotto con l'aiuto di Elisa (impegnata nelle vesti di supervisore artistico). La stessa cantautrice compare per un duetto nel brano “Realize”. A maggio del 2017 i Kolors pubblicano il loro terzo album in studio dal titolo “You” e a dicembre dello stesso anno il trio guidato da Stash Fiordispino viene viene selezionato tra i 20 big del Festival di Sanremo 2018, dove porta il brano intitolato “Frida”, prima canzone totalmente in italiano. Successivamente pubblicano il singolo “Come le onde” in collaborazione con J-Ax.

Dopo il successo di “Leoni al sole”, la formazione guidata da Stash ha pubblicato il brano “Blackout”, di cui un paio di mesi fa ha distribuito anche il videoclip ufficiale. Il filmato ha subito fatto centro nel cuore del pubblico contando già oltre 150 mila visualizzazioni su YouTube. Nel corso degli anni i The Kolors si sono affermati come uno dei gruppi di maggior successo in Italia scalando le classifiche e ottenendo numerose certificazioni. Ottimi riscontri anche per le collaborazioni, tra le quali “Solero” con Lorenzo Fragola e “Pensa male” con Elodie.