ALESSANDRIA - Un uomo di 72 anni è stato portato in ospedale la scorsa notte a causa di un incendio divampato nel suo alloggio di via Giacomo Brodolini, al quartiere Cristo. Fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Le fiamme sono divampate verso le 2. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i medici del 118.

Sono in corso accertamenti per capire le cause del rogo. Malfunzionamento di un apparato elettronico? Una sigaretta dimentica accesa? Al momento non è dato sapere.