Amministrative e referendum: si vota

Urne aperte solo oggi, domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23 per il voto in 13 Comuni della provincia e per i cinque referendum sulla giustizia.

Detto che ogni elettore è libero di ritirare o meno tutte o alcune delle schede dei referendum, votare è semplice: basterà infatti barrare la casella del sì o del no alla domanda di riferimento. I quesiti saranno ritenuti validi se avrà votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto e se sarà stata raggiunta la maggioranza (50% + 1) dei voti validamente espressi.



Comuni oltre i 15mila

Per rinnovare sindaco e amministrazione delle città sopra i 15mila abitanti - in provincia solo Alessandria e Acqui Terme - si può barrare il nome del candidato sindaco e di una delle liste che lo appoggiano (e il voto andrà sia al sindaco che alla lista). Oppure si può votare solo il candidato sindaco (e il voto non si estende ad alcuna lista). Se si mette la X solo sulla lista, il voto andrà anche al candidato sindaco che quella lista sostiene.

È però consentito il voto disgiunto: si può segnare la X su un candidato sindaco e su una lista che ne appoggia uno diverso.

Fino a due, invece, le preferenze che è possibile esprimere nella stessa lista, ma per non vedersi invalidare la seconda occorre che siano di genere diverso: femmina/maschio.

Se al primo turno nessuno raggiungerà la soglia del 50%+1, si andrà al ballottaggio domenica 26 giugno tra i due sfidanti che avranno ottenuto più voti.

Comuni tra 5mila e 15mila

Nei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti (in provincia solo Serravalle Scrivia), è prevista una sola preferenza segnando accanto alla lista scelta il cognome e nome (in caso di omonimia) del candidato consigliere. Vietato il voto disgiunto.



Comuni sotto i 5mila

Infine, nei Comuni al di sotto dei 5mila abitanti (in provincia Alice Bel Colle, Carezzano, Carrosio, Castelletto Monferrato, Frassineto Po, Molare, Morano sul Po, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato e Valmacca) il voto si esprime mettendo una X sul candidato sindaco.



Chi può votare

Per votare è necessario portare un documento di identità valido e la tessera elettorale. Sono ammessi al voto tutti i cittadini maggiorenni presenti nelle liste elettorali. Non può farlo, però, chi ha una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici, mentre sono ammessi i cittadini europei residenti, a patto di essere iscritti nelle liste elettorali.



Servizio elettorale: orari

Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, il Servizio elettorale del Comune di Alessandria sarà aperto oggi dalle 7 alle 23. Informazioni ai numeri 0131 515389, 0131 515481 e 0131 515169.



Lo spoglio

Le operazioni di spoglio daranno la precedenza ai referendum, a partire dalle ore 23 di questa sera, domenica. Sono rinviate alle ore 14 di lunedì 13 giugno le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.