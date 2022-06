Abonante chiude la campagna elettorale: «Faremo un risultato superiore alle aspettative»

ALESSANDRIA - Ritrovo ai giardini della stazione, dove tutto era iniziato. Passeggiata per via Trotti, via Bergamo, corso Roma, piazzetta della Lega e via Milano. Mani da stringere, saluti. Interviste. Poi l'arrivo in piazza Santo Stefano. Un boccone al volo e via a chiudere la campagna elettorale, con tanto di contorno musicale proposto dalla tribute band dei Toto.

Giorgio Abonante, candidato del centrosinistra, è sereno e speranzoso. Non sembra neanche troppo provato da quasi due mesi di incontri, dibattiti, confronti. E qualche polemica di rito, pur senza mai alzar troppo la voce.

L'ultima sera di campagna elettorale è un'ulteriore occasione per salutare i candidati delle sei liste che lo appoggiano. Non c'è la piazza gremita, ma gli amici di sempre ci sono eccome, ad esempio Daniele Viotti, già europarlamentare, ma giusto per fare un nome. Molti i giovani, e questo è un buon segno al di là di come, lunedì, andrà l'esito dello spoglio.

C'è anche Fornaro

A sostenere Abonante anche Federico Fornaro, capogruppo di LeU alla Camera dei deputati. E' speranzoso, in quest'Alessandria che va vista come un laboratorio per il centrosinistra unito, compresi i Cinque stelle "con cui già il Pd ha fatto opposizione, spesso congiuntamente, in questa legislatura", come ha detto il parlamentare.

Nessuna bandiera, niente tifo da stadio. Sembra una serata spensierata e serena, come Abonante, almeno per quanto appare.