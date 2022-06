Longo, anche il Cosenza si fa avanti

ALESSANDRIA - C'è anche il Cosenza fra i club che hanno 'sondato' Moreno Longo per la prossima stagione.

I calabresi hanno appena ingaggiato il nuovo ds, l'ex grigio Gemmi, che è già in città e ha visionato le strutture, e ora sta lavorando per la scelta del tecnico. Non è escluso che possa essere ancora Pierpaolo Bisoli, nel mirino anche della Reggiana dove seguirebbe il ds Roberto Goretti, ma il contatto con Longo c'è stato, nelle ultime ore.

L'allenatore è legato all'Alessandria, con il suo staff (il vice Dario Migliaccio e il preparatore Paolo Nava), fino a giugno 2023 e fino ad ora non ci sono stati confronti con il presidente Luca Di Masi, impegnato nella trattativa per la cessione, che se avverrà nei tempi auspicati dallo stesso Di Masi, cioè il 22 giugno, data per l'iscrizione (che sarà comunque garantita), o i giorni immediatamente successivi, potrebbe spostare le scelte sui tesserati (Longo, ma anche il ds Artico e 17 giocatori) sulla nuova proprietà.

Anche l'Avellino si è fatto avanti con il mister dei Grigi, la cui posizione, dunque, è in stand by, come quella di molte figure nel club.