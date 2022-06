Alessandria: aggressione a bottigliate, preso e denunciato

ALESSANDRIA - È stato identificato e denunciato l’autore dell’aggressione avvenuta verso le 13.20 in via Guasco nei confronti del commesso del supermercato Costa Poco.

I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno denunciato un uomo di 44 anni, italiano, residente in Alessandria, e non nuovo ad episodi violenti.



A.F. era andato al supermercato in stato di alterazione sembra dovuta all’assunzione di alcol. Una volta all’interno avrebbe anche infastidito i clienti. Quando è stato invitato ad andarsene sono scattate le minacce.

Alle 13.20, però, l’uomo è tornato suoi sui passi. Ha atteso il momento del fine turno del dipendente e lo ha aggredito lanciando bottiglie. Ne è nata una colluttazione, il commesso è rimasto ferito. Medicato all’ospedale, fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

Resta il fatto che in quella zona la situazione “è diventata intollerabile”, come ha sottolineato Piero Catale titolare del supermercato Costa Poco.