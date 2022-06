Felizzano, ecco il punto che mancava: è Promozione

Il Felizzano festeggia una splendida...Promozione. Grazie al pareggio ottenuto al 'Penno' contro il Monferrato, la squadra di Musso conquista il punto che ancora le mancava (1-1 il finale) e celebra un meritatissimo salto di categoria.

In un 'Penno' vestito a festa, il Feli parte subito forte e crea una serie di opportunità importanti, fallite un po' per imprecisione un po' per la bravura dell'estremo avversario. In chiusura di tempo, però, Zanutto rompe l'equilibrio, indirizzando il match e ponendo una serissima ipoteca sulla vittoria del campionato. Nella ripresa, infatti, il Monferrato trova la rete dell'1-1 grazie a Pavese, ma la contesa si trascina fino al 90 senza ulteriori colpi di scena, con i locali che controllano senza particolari patemi.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Presente sugli spalti anche Urbano Cairo, patron del Torino, originario della vicinissima Abazia di Masio. Il presidente del Felizzano, Barberis, parla di "traguardo meritato, dopo un campionato lungo e difficile. A questi splendidi ragazzi non si poteva chiedere di più, tornare in Promozione dopo 12 anni è un traguardo veramente incredibile. Dedichiamo il trionfo al nostro indimenticato 'Cote', sempre nei nostri cuori".