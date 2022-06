Arte e vino a Bosco Marengo: wine painting e un'anteprima speciale

Appuntamento con Art&Wine sabato 4 giugno, a partire dalle ore 19.30, presso il chiostro del Complesso Monumentale di Santa Croce, a Bosco Marengo.

L'occasione conviviale vuole unire la scoperta del piacere della degustazione del vino all'arte pittorica.

La serata, contornata da assaggi e musica dal vivo con il trio acustico 'Il Piano B', sarà un'occasione per conoscere il guizzo creativo del winepainter Gianni Mirone, famoso per i suoi dipinti realizzati con i vini del Monferrato, sfumature in rosso le sue, che danno vita a paesaggi e personaggi celebri dell'alessandrino.

Per la serata è stata inoltre allestita una sala dedicata agli acquerelli, tutti realizzati da artisti locali.

Anteprima dedicata al museo...

L'evento coincide con un'anteprima speciale, dedicata alla prossima apertura del Museo di Santa Croce, ovvero l'esposizione dell'opera di scuola piemontese 'Santa Domenicana e bimbo', un prezioso dipinto oggi restaurato e che andrà ad arricchire la collezione permanente del museo boschese.

Dalle ore 15.00 alle 18.00, inoltre, i volontari dell'Associazione Amici di Santa Croce organizzeranno visite guidate gratuite all'interno del complesso monumentale.

Maggiori info all'indirizzo art&wine@amicidisantacroceboscomarengo.it