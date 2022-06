Comune, oltre 800mila euro per la digitalizzazione

Con ampio anticipo rispetto alle scadenze dei bandi, il Comune di Alessandria si aggiudica più di 800mila euro di fondi del Pnrr dedicati alla digitalizzazione della Pa.

Nello specifico sono stati ottenuti:

14mila euro per l’integrazione dei servizi erogati con Spid e con il sistema di autenticazione attraverso la Carta d’Identità elettronica (Cie)

"Un’iniezione di 859.432 euro nelle casse comunali - sottolinea il primo cittadino - che premia il lavoro svolto e pone le basi per erogare servizi sempre più a misura di cittadino, mantenendo un occhio di riguardo verso i più deboli che, attraverso una tecnologia inclusiva, potranno meglio esercitare i propri diritti di cittadini".

Infatti i fondi così ottenuti potranno essere destinati a coprire le spese per la messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione dell’Ente attraverso il Cloud e, in particolare, per l’accesso ai servizi digitali tramite le piattaforme abilitanti pagoPA, Spid e App Io.

Attraverso pagoPA si possono già effettuare i pagamenti direttamente sul sito del Comune e anche sull’applicazione mobile dell’Ente (Municipium) nonché sull’App IO.