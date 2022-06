Alessandria: truffa dello specchietto, arrestato 20enne

ALESSANDRIA - Dalla Sicilia ad Alessandria per commettere truffe, ma è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Alessandria. In flagrante. Il giovane stava mettendo a segno la cosiddetta truffa dello specchietto. Ovvero, simulava un urto contro lo specchietto o l'auto, quindi fermava i malcapitati - soprattutto anziani - chiedendo soldi per ripristinare il danno della vettura.

Nei guai è finito un ragazzo di 20 anni residente nel siracusano ma originario del napoletano.

I militari sono entrati in azione vicino al supermercato Mercatò, in via Vecchia Torino, e lo hanno bloccato.

Questa mattina si è tenuta l'udienza in Tribunale: il provvedimento è stato convalidato, il giudice ha disposto per il 20enne l'obbligo di firma a Noto, città dove ha la residenza.