Letta pensa ai giovani. E lancia Abonante

ALESSANDRIA - "Aboliamo gli stage gratuiti". È la frase clou del (non lungo) discorso di Enrico Letta, segretario del Pd che, oggi, è venuto ad Alessandria per sostenere la candidatura a sindaco di Giorgio Abonante, leader della coalizione di centrosinistra. Ad ascoltarlo, candidati, simpatizzanti, curiosi, in un clima di ottimismo.