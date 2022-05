Borsalino, una collezione dedicata al Pride

Per celebrare il Pride Month 2022, Borsalino annuncia il lancio di una capsule collection di cappelli e berretti dedicati alla libertà d’espressione e d’identità. La seconda collezione della Maison dedicata al Pride, dopo quella del 2021, verrà svelata oggi nella boutique di Alessandria, in collaborazione con la locale associazione Lgbtqia+ “Tessere le Identità”.

La capsule collection Borsalino Pride 2022 reinterpreta i leggendari Panama intrecciati a mano, simboli di artigianalità e stile, con un inedito nastro in grosgrain che associa il tema “rainbow” a un elegante pattern optical. Ogni Panama viene accompagnato da una cappelliera da collezione dedicata al Pride. Non possono mancare gli iconici baseball-cap, simboli dell’universo street, proposti con visiera in plexiglass e cinturino arcobaleno. Ogni berretto è arricchito da una spilla-stella, simbolo di energia e libertà, in versione rainbow.

Dopo l’acquisizione da parte del fondo Haeres Equita, le collezioni Borsalino mostrano una nuova idea di bellezza che esalta la gioia di vivere, la diversità come ricchezza e fa intravedere sconfinate possibilità di espressione.

Borsalino sostiene “Tessere le Identità”, associazione Lgbtqia+ di Alessandria che promuove progetti di solidarietà in ambito sociale. Fondata nel 2013, Tessere le Identità si propone di costruire una cultura diffusa del rispetto delle differenze, della non-discriminazione e dell’accoglienza.