SPINETTA MARENGO - Verso le 4.30 di questa mattina quello che è stato percepito come un forte boato arrivare dal polo chimico di Spinetta ha svegliato molti abitanti del sobborgo. A provocarlo, un disco di rottura probabilmente nell'area Plastomeri: si tratta, spiega l'azienda, di una struttura di sicurezza che serve per prevenire incidenti.

Sono subito intervenute le squadre interne per verificare l'accaduto e ripristinare la situazione. Al momento non conosciamo altri particolari.

Restano da chiarire alcuni punti, e lo abbiamo chiesto all’azienda. Quali gas sono stati emessi in atmosfera per evitare che si verificasse un incidente? Sono state fatte analisi immediate, o nelle ore successive mentre le squadre intervenivano per risolvere la situazione? Si tratta di un incidente “Seveso”?