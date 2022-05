Luese, basta un gol per tenere il primato

ALESSANDRIA - Basta un gol dopo 4' per conquistare una vittoria fondamentale per Luese Calcio Cristo.

Contro il Trofarello, che concede poco, segna Dan dopo 4'. Nella ripresa una parata per parte, al 6' di recupero Bodrito salva l'1-0.

Ora in scia c'è la Novese a -1, grazie alla vittoria sull'Asca (1-0), a -3 Pro Villafranca, a -4 Pastor Stay, protagoniste dell'unica gara chiusa sullo 0-0

Ultimi 270 minuti

A tre giornate dalla fine della stagione in Promozione c'è affollamento per il passaggio diretto in Eccellenza.

Comanda la Luese Calcio Cristo, che riceve Trofarello, a CentoGrigio. Alle sue spalle, altre tre squadre nello spazio di un punto, e si gioca lo scontro diretto tra Pro Villafranca e PastorStay. Mentre la Novese, un solo pareggio nelle ultime due gare, affronta in casa l'Asca.

Spettatore d'eccezione Sergio Viganò, presidente onorario della società di casa

LUESE CALCIO CRISTO - TROFARELLO 1-0

Marcatori: pt 4' Dan

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

51' Gli ultimi applausi sono per Bodrito, sulla punizione dal limite. Si distende e allunga in angolo. Non c'è più il tempo per batterlo.

41' Brivido sulla punizione dal vertice sinistro, tagliata, ma sul fondo

23' Grande parata sul colpo di testa di Sciacca del possibile 2-0

17' Occasione per il raddoppio: progressione di Neirotti a sinistra, incrocia bene, ma di un metro sull'incrocio

7' Adesso a protestare per un tocco di mano in area è Trofarello. Per l'arbitro è solo angolo

3' Il colpo di testa di Milanese. Alto

Primo tempo

45' Non c'è recupero: al riposo Luese Cristo in vantaggio, Pro Villafranca e Pastor Stay e Novese e Asca sullo 0-0

39' Proteste della Luese Calcio Cristo, per un presunto tocco di mano in area sugli sviluppi di un angolo. Per l'arbitro tutto regolare.

33' Sul taglio di Russo da destra, sul secondo palo il colpo di testa di Mocerino. Parato

20' Russo vede il portiere fuori dai pali, tenta il pallonetto, fuori bersaglio

4' Luese Cristo in vantaggio: Dan incrocia, sul palo più lontano

Il tabellino

Luese Calcio Cristo: Bodrito, Sala, Mocerino, Labano, Spriano, Sciacca, Dan, Milanese, Myrta (9'st Ciufo), Russo, Cabella (9'st Neirotti). A disp.: Fracchia, Hina, Gurgone, Scarrone, Palumbo, Degioanni, Mandirola. All.: Adamo