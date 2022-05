Mancini chiama Milanese

FIRENZE - Dopo lo stage con l'Under 21 di Paolo Nicolato, per Tommaso Milanese arriva un'altra chiamata.

Di quelle che fanno sobbalzare e battere forte il cuore. Perché a visionarlo, per tre giorni, sarà Roberto Mancini. Il ct azzurro ha convocato 53 giocatori, tra serie A, B e campionati esteri. Da martedì 24 a giovedì 26 anche il centrocampista di proprietà della Roma, su cui l'Alessandria ha l'opzione di riscatto, sarà al centro tecnico federale di Coverciano, tappa di un programma di lavoro concordato tra la Figc e le Leghe, per agevolare il percorso e l'inserimento nelle selezioni azzurre dei migliori elementi.

Evidentemente la stagione in crescendo di Milanese, che Longo ha 'costruito' anche come mediano, con una interpretazione più offensiva del ruolo, ha colpito e convinto anche gli osservatori del Team Italia. Per Tommaso, che la sera del 6 maggio tutti ricordano affranto e in lacrime, quasi a non reggersi in piedi, è una grande opportunità. Su di lui la società grigia deve decidere come muoversi, soprattutto se riscattarlo, perché di club interessati, anche in A, ce ne sono