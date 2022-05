Domani l'ultimo saluto a Rosmina Raiteri

ALESSANDRIA - Sarà domani, alle 15,30, nella parrocchiale di Villabella, l'ultimo saluto a Rosmina Raiteri, psicopedagogista, esperta e formatrice sui temi dell'integrazione e dell'intercultura, che si è spenta ieri, all'ospedale di Alessandria.

Nella stessa chiesa, questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario.

Molti i messaggi di cordoglio e di ricordo di una "guerriera", tra le prime ad indicare nuove strade per dare contenuti importanti all'inclusione. Negli ultimi tempi Rosmina era in prima linea nella campagna per il referendum sull'eutanasia legale.

"Una sostenitrice - come ricorda Alessio Del Sarto, direttore dell'Associazione Cultura e Sviluppo - di tutte le principali campagne per i diritti civili degli ultimi decenni".

Anche in Ics sono in tanti a testimoniare il grande ruolo svolto da Rosmina, già quando l'Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo era un consorzio di enti e poi nella sua nuova veste giuridica.

Le molte realtà che hanno avuto in Rosmina un riferimento prezioso vogliono ora organizzare un momento di ricordo pubblico in città.