Al via le olimpiadi: si parte venerdì 20 maggio

Inclusione e socialità: sono queste le parole d'ordine che caratterizzano le CUSPOlimpiadi, una serie di tornei ed eventi sportivi organizzati su Alessandria e Novara. L'iniziativa si concretizza all'interno del progetto 'Sponc! – Sport non convenzionale per tutti', promosso dal Centro Universitario Sportivo Italiano in partnership con Anci e realizzato con il contributo del Dipartimento per lo Sport. Sponc! promuove gli sport non convenzionali e la pratica sportiva intesa come attività educativa di socializzazione e integrazione. Si rivolge ai giovani, riservando un'attenzione particolare al coinvolgimento di quelli inattivi, disabili e immigrati.

Insieme divertendosi

«L'obiettivo delle CUSPOlimpiadi è quello di unire studenti universitari, ragazzi con disabilità e studenti delle scuole superiori, per un momento di agonismo e condivisione all'insegna dello stare insieme - sottolineano la presidente e il segretario generale del Cuspo, Alice Cominetti e Alessio Giacomini - Tutte le attività si svolgeranno all'aperto, in Cittadella e nel parco Carrà, proprio per valorizzare la pratica sportiva nel contesto urbano e per contrastare la sedentarietà e l'abbandono dell'attività sportiva».

Gli sport protagonisti saranno il basket 3X3 e il futsal misti, lo spikeball, il frisbee, il calcio a cinque sempre misto ma anche il flagrugby «dove le squadre saranno composte da ragazze e ragazzi normodotati e con disabilità. Ci saranno una classifica e diversi premi, tra buoni acquisto ed esperienze sportive. Per partecipare è necessario iscriversi ad almeno tre discipline sportive. Cominceremo il 20 maggio in Cittadella, le iscrizioni sono ancora aperte. Ringraziamo i diversi collaboratori locali e regionali che ci hanno sostenuto».