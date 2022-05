Dopo Nathalie, continua il Festival Clorofilla

ALESSANDRIA - Alla Ristorazione Sociale di Alessandria, in viale Milite Ignoto continua Clorofilla Festival. Oggi, domenica, alle 11, c'è stato il mercato sostenibile con workshop gratuiti. Dalle 14, Renza Borello parlerà di semi, frutti e cortecce, utili per bellezza e salute, mentre l’associazione “Remix – Centro di Riuso Creativo” spiegherà e farà provare a tutti i bambini come estrarre dalle piante colorati succhi con cui dipingere. Ingresso libero; per info e prenotazioni: pupillegustative@gmail.com; Whatsapp: 3391040114 – 3396775705.

Il festival è cominciato ieri con la performance di stand un comedy di Enrica Tesio (molto applaudita) e col concerto di Nathalie. Già a X-Factor e Sanremo, l'artista romana ha più volte apprezzato luogo e contesto: d'altronde la Ristorazione Sociale per eventi del genere si presta molto