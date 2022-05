"Per pochi secondi non siamo stati colpiti dalla lastra"

"Siamo stati fortunati, è stata davvero una questione di pochi secondi". Comincia così il racconto di un alessandrino, suo malgrado protagonista dell'episodio avvenuto in via Lanza in tarda mattinata. Una lastra di marmo della facciata di un palazzo si è staccata per poi precipitare sul marciapiede, dopo avere danneggiato un veicolo in sosta.

"Sono il proprietario dell'auto in questione - prosegue la testimonianza - io e mia moglie abbiamo rischiato di essere colpiti. Dopo aver parcheggiato, io sono andato dal verduriere e lei dal macellaio, ho posato la spesa in macchina e le sono andato incontro. A quel punto la lastra è caduta prima sull'auto, dalla parte del passeggero, e poi per terra, facendo un tonfo tremendo".

Nessuna conseguenza fisica, solo tanta paura. "Sono intervenuti immediatamente gli uomini della Polizia locale, al momento si sta accertando chi fosse il proprietario dell'alloggio. Mi faranno sapere".