Bcube Air Cargo: Fabrizio Palenzona è il nuovo presidente

MILANO - Il Cda di Bcube, gruppo monferrino leader del settore della logistica integrata, ha nominato Fabrizio Palenzona come nuovo Presidente di Bcube Air Cargo e delle due controllate operanti nel settore della logistica aeroportuale: Malpensa Logistica Europa (Mle) e Fiumicino Logistica Europa (Fle).

Il Presidente di Bcube, Piero Carlo Bonzano, assume la carica di vicepresidente esecutivo delle tre Società del Gruppo leader nel settore della logistica integrata.

Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Pavia, Fabrizio Palenzona ha ricoperto i ruoli di vicepresidente di UniCredit, presidente di Aviva Italia e di Adr Spa., consigliere di amministrazione di Mediobanca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Dal 2004 è Cavaliere del Lavoro e dal 2015 è presidente di Prelios Spa, uno dei principali gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici. Palenzona è anche Presidente di Fai Service Sacrl, di Aiscat Servizi Srl e attuale vicepresidente di Confcommercio.

Presente in cinque scali nazionali, con oltre 350.000 tonnellate di merci gestite ogni anno, il settore air cargo di Bcube è leader nella fornitura di servizi a 360 gradi di handling cargo nei principali aeroporti italiani, nonché di trasporto via gomma della merce aerea. L’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia permette a Bcube Air Cargo di progettare, realizzare, e gestire soluzioni logistiche per ogni tipo di spedizione: dai colli e-commerce alle opere d’arte, dagli elicotteri ai medicinali. Bcube è inoltre stata la prima società di servizi aereoportuali ad ottenere la certificazione Iata Ceiv Pharma, confermando la propria leadership nel settore dei servizi aereoportuali a temperatura controllata dedicati esclusivamente al farmaceutico.

«L’accurata conoscenza del settore e delle sue dinamiche, maturata negli oltre 15 anni di esperienza alla guida di Assaeroporti e Aeroporti di Roma, e le spiccate capacità manageriali di Fabrizio Palenzona si riveleranno fondamentali per accompagnare Bcube Air Cargo nel suo percorso di sviluppo, valorizzando il ruolo decisivo della Società e delle sue controllate all’interno della filiera logistica aeroportuale» spiega Bcube in una nota.

«Sono molto onorato di poter dare il mio contributo alla crescita del settore Air Cargo di Bcube, un’area di business che svolge un ruolo fondamentale nell’espansione del footprint internazionale dell’intero Gruppo. Confido fortemente nel team di lavoro e nella nostra capacità di proseguire il percorso di valorizzazione della Società e di tutto il settore, tramite lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia che riescano a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e partner nel modo più efficiente ed efficace possibile», ha affermato Fabrizio Palenzona.

Bcube è una realtà leader nella logistica integrata e partner di riferimento per la gestione della supply chain delle maggiori industrie italiane e internazionali. Fondata in Italia nel 1952 è cresciuta fino a diventare un player globale, caratterizzato da un solido know how e una forte esperienza cross-settoriale consolidata in 70 anni. Bcube progetta e ottimizza flussi logistici, realizzando progetti su misura che privilegiano soluzioni di logistica integrata altamente innovative ed esprimono l’approccio al miglioramento continuo attraverso l’implementazione del Programma World Class Logistics (Wcl), un metodo distintivo di BCUBE, basato su standard di massima efficienza di tutto il ciclo logistico. L’ampiezza, l’innovazione ed eccellenza dei servizi offerti, la specializzazione nei servizi customizzati e la presenza internazionale, sono i punti di forza che fanno di Bcube il Partner per l’eccellenza per la Logistica Integrata. Nel 2021 il Gruppo ha realizzato un fatturato superiore a 530 milioni di Euro, in continua crescita. Bcube opera nei settori: Automotive, Industrial, Energy, Air Cargo, Pharma e Global Transport Services potendo vantare referenze a livello internazionale in ognuno di essi.