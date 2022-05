Alessandria - Vicenza: solo 140 tagliandi in Nord

ALESSANDRIA - Meno di 140 biglietti ancora disponibili nella Nord, che nelle prossime ore farà il 'tutto esaurito'.

In meno di un giorno gli accessi, per Alessandria - Vicenza, in gradinata, saranno terminati e la prevendita proseguirà per gli altri settori, con i tagliandi a 5 euro per gli Under 19 in Nord e per gli Under 16 in rettilineo e tribuna laterale scoperta.

"Petardo lanciato dai tifosi del Lecce"

Sul 'caso petardo' al 25' della ripresa di Vicenza - Lecce è intervenuto il Questore della città veneta, Paolo Sartori. "L'ipotesi fatta trapelare, secondo cui sarebbe coinvolto uno steward non corrisponde al vero. Sono stati lanciati un fumogeno e un petardo partiti dal settore occupato dai tifosi del Lecce".

Anche la società biancorossa è interventuta, per rigettare "le farneticanti, risibili e sconsiderate ipotesi tese a scaricare la responsabilità sugli steward a bordocampo, in quel frangente impegnati a dirigersi velocemente verso un altro bambino raccattapalle, travolto dalla caduta dei led e rimasto a terra, lievemente ferito a una gamba. Versione confermata dalle immagini, che escludono tale responsabilità". Il Vicenza si riserva "dopo gli approfondimenti delle autorità competenti, ogni eventuale azione a difesa della propria immagine e di quella dei propri collaboratori, nonché dei danni subiti all'impianto bordocampo e ai servizi igienici della Nord".

Testa solo alla gara

Tutto questo, però, non deve assolutamente interessare l'Alessandria. La testa è solo alla gara, non a fattori esterni: la salvezza, diretta o attraverso i playout, dipende ormai quasi esclusivamente dai Grigi, che venerdì avranno due risultati su tre a disposizione. Tutto il resto conta nulla. Importa solo una grande prova e un Moccagatta pieno e caldo come mai