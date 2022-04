La Pasticceria Ninin di Casale è la Cake Star del Monferrato

CASALE MONFERRATO - Matteo Zerbinati è stato di parola. Aveva promesso ai suoi figli che sarebbe tornato a casa con il trofeo in mano e così è stato. La sua "Pasticceria Ninin" di Casale, infatti, è la "Cake Star" del Monferrato. La conferma è arrivata al termine dell'ultima puntata della quinta stagione dell'omonimo programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara e trasmesso ogni venerdì sera sulle frequenze di Real Time. Battuta la concorrenza di "Bottaro & Campora" di Ovada e della "Pasticceria Roberta e Alessia" di Valenza.

Sin dall'inizio l'imprenditore casalese ha ostentato grande sicurezza. "Non esiste in zona un altro laboratorio moderno (e futuristico) come il mio". Alla fine la sua attività (avviata nel novembre del 2019 in Piazza Martiri della Libertà, 10) ha ottenuto 44 punti. Tre in più rispetto a "B&C" (41), mentre le due sorelle valenzane hanno chiuso a quota 36. "Nel tuo laboratorio ho visto il futuro - ha commentato Carrara, noto pasticcere nonché giudice del programma, al termine dell'assaggio -. Nella produzione, invece, un pochino meno".

E se, da un lato, i "pezzi forti" presentati dai tre concorrenti in gara - rispettivamente la torta alla nocciola a Casale, la millefoglie a Ovada e la torta ricotta e pere a Valenza - hanno (mediamente) convinto gli assaggiatori, dall'altro nessuna delle proposte avanzate dai "clienti abituali" è stata meritevole di bonus extra. Il "futuro" di Matteo (profondo conoscitore del format e protagonista di un simpatico siparietto con la Follesa) ha avuto la meglio sulla proposta "retrò" e tradizionalista della pasticceria ovadese "B&C" di Marco Bottaro e sull'ambiente giovanile della "Pasticceria Roberta e Alessia" (guidata dalle sorelle Campagnolo) di Valenza.