"Con il Vicenza il Moccagatta sarà una bolgia"

PARMA - Il "Bisogna crederci", con il volto di Longo che sembra lo stia urlando a tutti, non è solo la divisa del cuore. La gente grigia ci crede, anche quando c'è da mangiarsi le mani per i due punti lasciati soprattutto con la Reggina, ma un po' anche con il Parma.

Oggi gli oltre 700 nel settore ospiti, un 'muro' di uomini e donne, di bambini e ragazzi che meritano di stare in B, hanno dimostrato, una volta di più, che la passione va oltre tutto ed è forza allo stato puro

E sono già pronti, "venerdì il Moccagatta dovrà essere una bolgia". Lo è sempre stato, soprattutto la Nord, in questo campionato in cui bisogna assolutamente salvarci anche all'ultimo secondo dell'ultima gara. La squadra insieme ai tifosi, insieme a chi insegna, ogni volta, quale condizione speciale è essere Grigi. Identità, appartenenza, cuore: senza guardare agli altri, ai rigori concessi al Cosenza a ogni gara al Cosenza, ai gol in un recupero che sembra un supplementare a Vicenza.

"Possiamo ancora salvarci direttamente": con questo pensiero la battaglia è già iniziata. C'è da scrivere la storia