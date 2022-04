Parma - Alessandria, già 650 biglietti

ALESSANDRIA - 650 biglietti venduti nel settore ospiti. E la prevendita continua, solo on line sul sito di Ticketone, fino alle 19 di oggi per Parma - Alessandria. Che, già da ora, è la trasferta della stagione più partecipata, superando i quasi 500 di Monza.

"Speriamo che i numeri aumentino ancora - scrivono i Supporters 1999 - Invitiamo tutti a compattarsi, per rendere più efficace il tifo, seguendo le indicazioni che i lanciacori daranno prima del fischio d'inizio. Disperdersi non dà merito allo sforzo che facciamo con la voce per aiutare i ragazzi in campo ed è una mancanza di rispetto verso coloro che, in settimana, lavorano perché la Gradinata sia sempre pronta e determinata sugli spalti". Un invito, "a Parma chiediamo di essere tutti uniti e rendere il nostro settore una 'piccola Nord' in trasferta in questa partita fondamentale".

"Fino all'ultimo secondo dell'ultima gara" Longo: "Sempre con il nostro dna, di squadra abituata alla battaglia su tutti i campi". Infortunio a Buffon

In porta c'è Turk

Nessun recupero possibile per Gigi Buffon: per lui possibile ricaduta del guaio muscolare al polpaccio, lo staff medico del Parma non ha intenzione di accelerare i tempi per soli 180 minuti ancora da disputare. Al suo posto il favorito è Martin Turk, 18 anni, Fuori causa anche Man (caviglia), che ha finito il campionato come Costa, Cassata e Dierckx, già da qualche gara fuori dai convocati Osorio e Schiattarella. Torna Danilo in difesa dopo la squalifica.