"Attenti ai falsi inviati dell'Ufficio Welfare animale"

A seguito di una segnalazione pervenuta all’Ufficio Welfare Animale del Comune di Alessandria, si precisa che l’Ufficio stesso e il Gattile Comunale non forniscono a terzi i dati personali di coloro che si rivolgono allo sportello per richiedere informazioni o servizi e non inviano nelle case private personale addetto a concordare eventuali adozioni o affidi di animali.

In ogni caso l’Ufficio Welfare Animale e il Gattile, prima di trasmettere il contatto di un cittadino a persone esterne alla struttura, telefonano direttamente alla persona interessata per prendere accordi: qualora qualcuno si presentasse a casa dei cittadini senza preavviso, dichiarando di essere state inviate dall’Ufficio Welfare Animale o dal Gattile, si consiglia di chiamare l’Ufficio allo 0131 515249.