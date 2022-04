Alessandria - Reggina, restano 810 biglietti

ALESSANDRIA - In tutto 811 biglietti ancora a disposizione per Alessandria - Reggina del 25 aprile, alle 15.

Ma per il pubblico alessandrino ne restano meno di 640, perché 182 sono i tagliandi ancora disponibili nel settore ospiti, per il quale la prevendita terminerà domani, domenica, alle 19. Fin da ora, dunque, almeno 500 sostenitori della squadra di Stellone saranno al Moccagatta.

Per il popolo grigio, dopo il tutto esaurito nella Nord, anche il rettilineo è quasi al completo, solo 90 posti ancora acquistabili. In tribuna laterale scoperta ne restano 284, in laterale coperta 111, in centrale 62, nella tribuna d'onore 13 e nelle poltrone bordocampo 67.

On line si possono acquistare domani e lunedì. Nel pomeriggio di domani sono in vendita anche al Grigi Club Armano - Soms Oviglio, dalle 15 alle 20, telefonando al 3474165122