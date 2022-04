Teatro Marenco, rinviato lo spettacolo di Orsini e Branciaroli

NOVI LIGURE — A causa della positività al Covid di alcuni membri della compagnia teatrale, lo spettacolo di martedì 26 aprile "Pour un oui ou pour un no", in programma al teatro Marenco di Novi Ligure, è stato rinviato a domenica 15 maggio. La commedia della scrittrice francese Nathalie Sarraute vedrà come protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli.

Martedì rimane confermato l’appuntamento – a cura del direttore artistico Giulio Graglia – di approfondimento sul teatro relativo all’opera: “La cantatrice Calva” di Eugène Ionesco alle 16.30 presso il ridotto del teatro.