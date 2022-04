Fa pipì contro il muro, poi scoppia il caos: arrestato

ALESSANDRIA - E' stato notato dalla pattuglia dei Carabinieri mentre faceva la pipì sul muro, ed è stato avvicinato per un controllo. Un'attenzione evidentemente non gradita da Davidson Monday, 23 anni, nigeriano senza fissa dimora, che ieri è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate ai danni di uno dei militari intervenuti e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Ha un'accusa in più, Monday, ovvero detenzione ai fini di spaccio di oltre 50 grammi di marijuana.

I fatti si sono verificati in via Città di Gaeta perché il 23enne è stato notato fare la pipì sul muro. Quando è stato avvicinato dai militari, il giovane ha cercato di scappare in bicicletta. Una volta bloccato gli sono stati chiesti i documenti ed è a quel punto che il giovane ha iniziato ad urlare e minacciare, cercando di investire un militare con la bici. Quindi ha cercato di colpirli con calci, pugni e morsi. Uno dei colpi è arrivato a destinazione, ferendo uno dei carabinieri. Non sono mancate le minacce.

Intanto, uno dei residenti ha avvertito la centrale che ha inviato un'altra pattuglia. A quel punto è stato bloccato - con difficoltà - e portato in caserma.

Durante la perquisizione personale, è spuntato lo stupefacente.

L'udienza di convalida del provvedimento è prevista domani mattina, giovedì, in Tribunale.