"Meritiamo di stare in serie B"

CITTADELLA - "Meritiamo di restare in serie B". Tutti lo meritano: la squadra che gioca una partita perfetta, domina un tempo e sa stringere i denti. E la sua gente, quella che supera tutte le difficoltà per esserci, anche macchine e pulmini in tilt. Per sostenere i Grigi ci si ingegna, al 'Tombolato' si arriva con ogni mezzo e si canta.

E si saluta, a distanza, Piddu, "finalmente libero". E si inneggia a Cisley ed Enzino, perché la Nord porta tutti ovunque, anche quelli che ora sono in un posto speciale.

Si sente solo la voce dei tifosi alessandrini, che sovrasta, domina, quelli che abbozzano un "Citta, Citta" ritmato, ma flebile. Un po' come la squadra di Longo con gli avversari.

Si soffre, come i ragazzi in campo nel finale. Si esulta tutti uniti, i giocatori scavalcano i cartelloni e attraversano la pista per lanciare le maglie. E' una giornata speciale, in campo e sugli spalti. Perché la B si conquista e si tiene insieme.