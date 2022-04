La Nord al campo: "Grigi, sempre con voi"

SPINETTA MARENGO - I primi sono arrivati già alle 10, insieme ai giocatori, poi il prato all'ingresso del centro sportivo Michelin si è via via colorato sempre più di grigio.

Oltre 200 persone, tutti i gruppi della Nord, c'era anche chi vive la gara in rettilineo e in tribuna: tifosi che ci credono, tutti uniti, per 'caricare' la squadra, che domani pomeriggio raggiungerà Cittadella per un'altra tappa fondamentale.

Una presenza forte, appassionata, commovente. Molti bambini, che incominciano adesso a respirare questa atmosfera unica, e una bimba, sulle spalle del papà, ha già scelto il suo futuro, "diventerò una ".

Prima di iniziare l'allenamento tutto il gruppo squadra, Moreno Longo davanti ai giocatori, si sono avvicinati alla rete verso la tribunetta, insieme a 'capo' Mario Di Cianni. Per la tifoseria ha parlato Ciccio Audano, portavoce: "Grazie ragazzi per come portate questa maglia. Buon lavoro, noi siamo con noi". L'applauso del tecnico e dei calciatori, a sancire un legame che è un valore aggiunto. E ppi cori, bandieroni, striscioni.