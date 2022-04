Lumiera: "Il Bilancio? Notizie infondate"

ALESSANDRIA - L'assessore alla Programmazione finanziaria del Comune di Alessandria Cinzia Lumiera replica al consigliere 'dem' Vittoria Oneto, presidente della Commissione Bilancio, in merito alla paventata impossibilità di dare il via libera al Bilancio di Previsione: “Perché diffonde notizie infondate? I bilanci del Comune saranno regolarmente presentati nelle scadenze di legge”.

Oneto: "Niente Bilancio di Previsione" Il presidente della Commissione Bilancio: "La capacità progettuale del centrodestra non arriva nemmeno a fine anno"

Secondo l'esponente della Giunta Cuttica di Revigliasco, "di evidente c’è solo il notevole nervosismo di qualche esponente del Pd locale, davvero poco in sintonia con la Pasqua, che dovrebbe portare un po’ più di serenità a tutti. Se però il nervosismo diventa disinformazione, diventa necessario qualche chiarimento: segnalo quindi al consigliere Oneto che le scadenze di legge per la presentazione dei bilanci, ossia 30 aprile per il consuntivo e 31 maggio per il previsionale, saranno assolutamente rispettate”.

“Le critiche costruttive sono sempre accette, come i consigli se supportati da specifica conoscenza dei fatti - continua - ma uscire sui giornali con affermazioni assolutamente infondate, che hanno come unico obiettivo screditare il lavoro altrui, e diffondere notizie che non stanno né in cielo è in terra è davvero inaccettabile, anche in campagna elettorale”.