Alessandria piange Oreste Ciocala, vigile del fuoco e atleta

ALESSANDRIA - Atleta e vigile del fuoco. Si è spento questa mattina il professor Oreste Ciocala, aveva 81 anni. Era stato in servizio a lungo al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Vinto dalla malattia, Ciocala era istruttore ginnico professionale, laureato in psicologia all'università di Genova. Nella sua carriera aveva ottenuto innumerevoli riconoscimenti gareggiando con il Gruppo Sportivo Galimberti di Milano, Brunetti delle SCA e Luigi Scapolan di Alessandria.

Tantissimi i traguardi raggiunti nella sua vita: Medaglia di Bronzo del Coni al Valore Atletico nel 1965, tecnico nazionale della Federazione Ginnastica nel 1972, direttore tecnico regionale (Piemonte) 1980/82, psicologo sportivo per la Federazione nonché preparatore atletico della squadra di pallavolo del GS. Scapolan militante in serie "C".

Ciocala era conosciuto in tutto l'ambito sportivo di Alessandria e provincia per le sue innumerevoli collaborazioni con diverse società.

Lo ricorda Roberto Pascoli, a capo - per anni - della polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Alessandria, ora in pensione.