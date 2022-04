Alessandria: oltraggio e resistenza da ubriaco, valenzano arrestato

ALESSANDRIA - Il 25 marzo il personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria è intervenuto nei pressi di un locale notturno di Alessandria e ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un valenzano di anni 48, resosi responsabile di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

Nei confronti dell'uomo, recidivo per altri comportamenti analoghi accaduti in passato, il Questore di Alessandria ha emanato un Daspo urbano inibendogli per la durata di anni due l’accesso e lo stazionamento dinanzi ai locali notturni, quali sale da ballo, discoteche, night club e similari di questa provincia, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 18 e le 6.