Vicenza, ecco Baldini. Plusvalenze, solo multe per Parma e Pisa

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Cambia la posizione di Parma e Pisa nel processo per le pluvalenze. Il capo della Procura Chiné ha indicato come attenuante il cambio di proprietà nei due club e, quindi, non ci saranno penalizzazioni in classifica, ma solo multe (338mila per il Parma, 90mila per il Pisa) e inibizioni, peraltro anche ai nuovi proprietari.

ALESSANDRIA - Un allenatore sulla panchina di due società italiane diverse nella stessa stagione? Si può, succede a Vicenza, dove in questo momento la dirigenza del club sta presentando Francesco Baldini, successore di Cristian Brocchi esonerato ieri.

Baldini era a Catania fino a pochi giorni fa, quando la società, fallita, è stata esclusa dal campionato a tre turni dalla conclusione. Balzaretti ha puntato su di lui per l'amicizia nata ai tempi in cui l'attuale ds, ed ex commentatore, era nella dirigenza della Roma. Contratto fino al 30 giugno 2022 con opzione sul prossimo campionato. Lo seguirà il centrocampista Freddi Greco, proprietà Lane, anche lui a Catania, ma al contrario dell'allenatore, non potrà essere utilizzato nel finale di questa annata. La fine del rapporto con Brocchi, più volte 'ventilata', si è concretizzata dopo la sconfitta a Benevento, ma anche nel momento in cui il sostituto si è 'liberato'

Plusvalenze, rischiano in due

L'altro scenario extracampo è il processo per le plusvalenze nel calcio, in cui sono coinvolti 11 club e 61 dirigenti. La Procura federale avenzerà le richieste, appena dopo Pasqua la sentenza di primo grado. A rischiare più di tutti sono Pisa e Parma che, secondo l'accusa, avrebbero gonfiato il valore delle pluvalenze e questo sarebbe stato determinante per l'iscrizione al campionato. La richiesta dovrebbe essere una penalizzazione "afflittiva", che provochi "un danno di classifica alle società colpite" (pesante penalizzazione o esclusione).

Terza 'finestra', quella della Reggina: i problemi economici del club sembrano davvero essere notevoli, i calabresi terminerebbero il campionato, ma con incognite sul futuro per la pesante esposizione debitoria. L'allenatore Stellone ha annunciato che, nelle ultime giornate, saranno utilizzati giocatori che hanno avuto meno spazio. Un segnale?

L'Alessandria oggi ricomincia la preparazione: alle 15, alla Michelin, verso la sfida del 18 a Cittadella che, lo ha detto Baldini, attaccante autore della doppietta decisiva con il Como, "crede ancora nei playoff: con i Grigi è la partita per dimostrarlo"