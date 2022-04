'Paper Week', protagonisti 542 studenti alessandrini

ALESSANDRIA - Sono stati 542 (spesso con il supporto e la partecipazione attiva dei loro famigliari) gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Alessandrino ad aderire alla Paper Week del Consorzio Comieco dedicata al riciclo di carta e cartone che si è tenuta venerdì scorso, in modalità on line.

A difendere i colori alessandrini sono stati, precisamente, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado 'De Amicis/Manzoni', 'Carducci/Vochieri' e 'Straneo', oltre ad alunni e alunne della scuola primaria 'Mazzini' di Borgoratto.

Cosa sai davvero sulla raccolta differenziata di carta e cartone? Come e dove i materiali vanno consegnati, con quali modalità, e seguendo quali criteri? E quanto è importante il riciclo, ossia cosa si può fare con i rifiuti di carta, se opportunamente recuperati?

E’ questo lo spirito ‘divulgativo’ e di sensibilizzazione della popolazione (a partire dalle scuole, ma non solo) che ha caratterizzato anche l’edizione di quest’anno della competizione, a cui come sempre Amag Ambiente ha offerto adesione e supporto, consapevole di quanto sia importante stimolare la sensibilità dei cittadini di domani (ma anche delle loro famiglie) sul tema del riciclo, e del rispetto dell’ambiente.

“Partecipando a gare come la Paper Week del Consorzio Comieco - sottolinea Paolo Arrobbio, presidente del Gruppo Amag – si vince tutti, e soprattutto vince la nostra comunità, che va a sensibilizzare le generazioni più giovani su temi di estrema importante e attualità, come il rispetto dell’ambiente e la capacità di riciclare. Tutte le nostre aziende credono fortemente ad un’economia ‘circolare’: il futuro delle nostre comunità, e soprattutto delle generazioni più giovani, va costruito mettendo l’ecosostenibilità al primo posto, in una logica di sviluppo nel rispetto dell’ambiente, per un’economia green. Per questo continueremo nei prossimi mesi e anni con il percorso di sensibilizzazione indirizzato alle scuole del territorio, coinvolgendole sempre più in iniziative indirizzate a sviluppare comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente che ci circonda”.