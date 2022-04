Anche i Vigili del Fuoco di Alessandria nel contingente in Moldavia

CHISINAU (MOLDAVIA) - È giunto ieri sera a Chisinau in Moldavia, il contingente di automezzi dei Vigili del Fuoco del progetto 'missione umanitaria per la Moldavia' impegnata nell’azione di assistenza alla popolazione in fuga dalla confinante Ucraina.

Per questo motivo tramite l’ambasciata in Italia è stata fatta richiesta da parte delle autorità di Chisinau al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di automezzi antincendio. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, d’intesa con il competente Dipartimento della Protezione Civile ha attivato le procedure per l’invio di quattro automezzi nel meccanismo Europeo di Protezione Civile.

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria ha partecipato alla missione inviando presso la cittadina moldava con un semirimorchio un'Autobotte serbatoio.

Partiti dalla città piemontese venerdì 8 Aprile hanno raggiunto Trieste per unirsi al convoglio di uomini e mezzi presso il Comando dei Vigili del Fuoco dove, sono stati ricevuti dal Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia prima della partenza per la Moldavia.

Dopo aver attraversato il territorio sloveno, ungherese romeno e moldavo per un totale di circa 1500 Km nella tarda serata di ieri il convoglio ha raggiunto la cittadina di destinazione per la consegna degli automezzi.