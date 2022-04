Alessandria - Pordenone: la sfida

ALESSANDRIA - Marconi e Corazza possono giocare insieme? Risposta affermativa. Per la prima volta in questa stagione i due attaccanti giocano dall'inizio, in una formazione a trazione anteriore, anche con Palombi titolare, per il tridente.

In difesa Coccolo dal 1' a sinistra, con Parodi a destra. E Pierozzi torna titolare. In mezzo Milanese preferito a Ba, a sinistra Lunetta fa staffetta con Mattiello.

Cambia il Pordenone, con un 4-4-2. In attacco Pellegrini fa coppia con Butic, Cambiaghi in panchina, con Mensah a sinistra. Assente Candellone.

ALESSANDRIA - PORDENONE 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Il tabellino

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Coccolo; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta; Palombi, Marconi, Corazza. A disp.: Cerofolini, Chiarello,Ba, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Prestia, Barillà, Mantovani, Kolaj. All.: Longo

Pordenone (4-4-2): Bindi; El Kaouakibi, Sabbione, Dalle Mura, Andreoni; Deli, Torrasi, Pasa, Mensah; Butic, Pellegrini. A disp.: Fasolino, Stefani, Barison, Onisa, Anastasio, Secli, Bassoli, Cambiaghi, Vokic, Di Serio, Perri, Gavazzi. All.: Tedino

Arbitro: Marini di Roma1

Assistenti: Grossi di Frosinone e Nuzzi di Valdarno, quarto ufficiale Gemelli di Messina. Var Meraviglia di Pistoia, assistente Var Di Paolo di Avezzano.

Note: Giornata di sole, ventosa. Terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: