Medici e camerieri: le offerte di lavoro della settimana

Ecco le offerte di lavoro del Centro per L'impiego di Alessandria.

27048 - Medico radiologo Requisiti: medico radiologo specializzazione in radiologia e diagnostica per immagini. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

27047 - Medico internista Requisiti: medico internista per struttura ospedaliera con specializzazione in medicina interna. Sede di lavoro: Alessandra. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.

26841 - Caricatore di distributori automatici Mansioni: azienda di distribuzione bevande cerca addetti gestione rifornimento merci: pulizia e riordino macchine distributrici di prodotti presso clienti del territorio. Requisiti: ottima conoscenza lingua italiana, ottimo uso smartphone, patente b, disponibilità a muoversi sul territorio con mezzo aziendale, dinamicità e prestanza fisica. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Contratto di inserimento: tempo determinato. Full time.

26834 - Specialista in contabilità fiscale e tributaria Mansioni: per uno studio di commercialisti, la persona si occuperà di contabilità imprese, adempimenti fiscali e gestione iva per le aziende clienti. Requisiti: consolidata esperienza pluriennale nel settore, autonomia. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: tempo determinato per futuro inserimento definitivo, orario part time.

26830 - Aiuto cuoco di ristorante La persona si occuperà di supportare il pizzaiolo nella gestione della cucina. Mansione: stoccaggio della spesa, organizzazione della dispensa, lavaggio e taglio verdure, pulizie dei piani di lavoro. Requisiti preferibile minima esperienza, disponibilità al lavoro serale.

26763 - Addetta/o marketing con esperienza Mansioni: per azienda di telefonia si ricerca addetto/a esperti in attività di marketing, promozione servizi a livello informatico, contatti con aziende e clienti interessati, fidelizzazione servizi. Requisiti: necessaria esperienza, competenze informatiche, ottime doti relazionali, laurea necessaria (preferibile nel settore comunicazione o affini); automuniti, inglese intermedio. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva, orario part time da definire

26762 - Cameriere di sala Mansioni: Accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: capacità gestionali, ottime competenze relazionali, spiccate doti comunicative e gestionali. Luogo di lavoro: Alessandria

26761 - Cuoco di ristorante Mansioni: la persona si occuperà di coordinare il lavoro dello staff, predisposizione dei menù e creazione di nuovi piatti, gestione del budget.

Indispensabile esperienza ed autonomia nella mansione, spiccate doti comunicative e gestionali. Tempo parziale: Giovedì e Venerdì mezza giornata, Sabato e Domenica intera giornata. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria.

26760 - Saldatore di metalli speciali e leghe Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo. Requisiti: licenza media, residenza in Alessandria o zone limitrofe, patente b (ed eventualmente di patente c), preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani. Sede di lavoro: Oviglio(Al). Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato con orario full-time

dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18

26661 - Assistente alla poltrona Mansioni: Accoglienza pazienti; Assistenza ai medici, Sterilizzazione strumentario e ambienti; Trattamento dei documenti clinici.

Sarà un requisito preferenziale aver conseguito l'attestazione Assistente Studio Odontoiatrico, oppure la disponibilità a intraprendere il percorso formativo. Si richiede volontà e motivazione ad apprendere la professione. Requisiti: Flessibilità, precisione e capacità organizzativa; attenzione al paziente; Capacità di lavorare proficuamente in gruppo;

Luogo di lavoro:Alessandria (AL)

26423 - Aiuto pizzaiolo Mansioni: la persona si occuperà di supportare il pizzaiolo nel preparare impasti, farcire e condire pizze, riordino e pulizia del locale. Requisiti: preferibile minima esperienza, interesse per il settore, disponibilità al lavoro serale. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: tempo determinato. Orario di lavoro: 28/30 ore settimanali.

26404 - Tirocinante sostituzione vetri e cristalli per automezzi Mansioni: la persona sarà formata nell'installazione e riparazione di vetri e cristalli per automezzi in officina e presso i clienti. Requisiti: età massima 29 anni, qualifica professionale o diploma in ambito meccanico, patente B, buona manualità, buone competenze informatiche. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, finalizzato all'inserimento con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Alessandria

26363 – Contabile Mansioni: la persona si occuperà di rilevazione contabile ordinaria e semplificata con preparazione delle dichiarazioni, invio CCIA e telematici. Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, gradita conoscenza programma Team System. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria

26330 - Cameriere/a di sala Mansioni: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: capacità gestionali, conoscenza dei vini e della caffetteria, ottime competenze relazionali. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26327 – Barista Mansioni: servizio di caffetteria e cocktail. Requisiti: buone competenze in ambito mixologist e autonomia nella stesura della lista dei cocktail, competenze base in caffetteria. Si richiedono attenzione al cliente e ottime capacità organizzative. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26326 - Cuoco/a responsabile di cucina Mansioni: la persona si occuperà di coordinare il lavoro dello staff, predisposizione dei menù e creazione nuovi piatti, gestione del budget. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione con particolare riferimento alla cucina del pesce, autonomia nella mansione, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria

26325 - Cameriere/a di sala Mansioni: allestimento sala, servizio ai tavoli. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, gradita conoscenza nella selezione dei vini e di tecniche di mise en place della sala, conoscenza di base della lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26112 - Addetto/a gestione reception aziendale Mansioni: la persona sarà inserita nell'area servizi fiduciari e si occuperà della gestione della reception presso aziende clienti. Requisiti: disponibilità al lavoro notturno, patente B e in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 1 mese con orario di lavoro full time articolato su turni anche notturni. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe.

26105 - Guardia giurata Mansioni: la persona sarà inserita nel percorso lavorativo finalizzato al conseguimento del decreto di Guardia Giurata particolare. Requisiti: interesse e motivazione verso l'ambito della sicurezza e della vigilanza, gradita esperienza pregressa in ambito militare, diploma di scuola media superiore, conoscenza dei principali strumenti informatici, patente B, in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time articolato su turni anche notturni. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe

25685 - Project manager junior Mansioni: la risorsa svolgerà inizialmente la mansione di project manager junior da introdurre nei processi produttivi dell’azienda per poi essere indirizzata nell’area commerciale. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore in ambito tecnico, ha conoscenza della meccanica di base e buona predisposizione a sviluppare abilità di vendita. Disponibilità a brevi trasferte. Patente b ed automunito. Richieste capacità comunicative, di management, di lavoro di squadra.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 9 mesi, full time di 40 ore settimanali.

21722 - Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell'edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l'azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all'ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).

18814 - Addetto/a gestione pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.



Offerte Riservate agli/alle iscritti/e alle liste L. 68/99 nella Provincia di Alessandria

26799 - Autotrasportatore merce (art.18 l.68/99) COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA ORFANI-VEDOVE-PROFUGHI ED EQUIPARATI (ART.18 L.68/99) MANSIONI: la risorsa effettuerà consegne per azienda di autotrasporti conto terzi.

REQUISITI: patente di guida categoria CE e CQC + PATENTE ADR. SEDE DI LAVORO: Solero. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo indeterminato full time. ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile