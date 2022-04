La missione umanitaria di Francesco (e altri sette)

ALESSANDRIA - Quattro furgoni, otto autisti che si alternano, 27 profughi da portare in Italia. Sono i numeri della nuova missione guidata da Francesco Ottoboni per conto dell'associazione Sie (Solidarietà internazionale emergenze): partenza nella notte tra venerdì e sabato, rientro lunedì pomeriggio. Si va con un carico di aiuti, si torna con donne e bambini che scappano dalla guerra. E che, da noi, sanno già dove trovare alloggio, grazie a una fitta rete solidale.

'Il Piccolo' racconterà il viaggio nei dettagli.

Chi volesse aiutare l'associazione Sie che, dal 27 febbraio, è impegnata per far fronte all'emergenza, non ha che da telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero: 377 4586915.