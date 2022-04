Alessandria - Pordenone, quanti recuperano?

ALESSANDRIA - Il Pordenone che si rimette in corsa non è una sorpresa per Moreno Longo.

"Solo in Italia domina il retropensiero che una squadra, solo perché è ultima, diventa abbordabile e rinuncia a lottare. Sono contento che il Pordenone abbia vinto, così si smette di pensare a un avversario già in vacanza. Era già difficile da affrontare, con il risultato di martedì lo è ancora di più. E l'Alessandria deve vincere non perché affronta l'ultima, ma perché solo questo risultato conta per la nostra classifica".

Recuperi part time

Il tecnico ritrova Ba in mezzo, che ha scontato la squalifica, ma non ancora Gori. Per Fabbrini e Mantovani, su cui Longo si era dimostrato abbastanza fiducioso dopo la gara a Cremona, una decisione sul recupero e sull'utilizzo sarà presa oggi, dopo la rifinitura. "Se non dovessero essere pronti, faremo con quelli che abbiamo a disposizione, come è sempre stato".

'Porta un amico allo stadio', da oggi i biglietti Per la gara con il Pordenone. A Cremona saranno 250 sugli spalti questa sera

Anche Bruno Tedino ha qualche dubbio di formazione: Lovisa e Bassoli hanno lasciato il campo acciaccati nella gara con il Frosinone e il rientro, anche se part time, è ancora da valutare. Come quello di Zammarini e Sylla che, se dovessero essere aggregati, non avrebbero i 90 minuti.

Ancora out il portiere titolare Perisan, sostituito da Bindi. Non sono disponibili al momento Valietti, Perri, Stefani, Di Serio, Iacoponi e Secli, anche se non è da escludere qualche recupero