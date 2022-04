Rating C per spese carburanti, il Comune tra i "cattivi"

In un periodo in cui si cerca di risparmiare sui combustibili per l'aumento dei prezzi e per le problematiche russo-ucraine, Alessandria non dà il buon esempio: secondo un'elaborazione per l'agenzia di stampa Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’ che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi, Palazzo Rosso viene bocciato nelle spese per carburanti, combustibili e lubrificanti, tanto da prendersi una insufficienza: rating C.

Alessandria con una spesa di 390.243,71 euro non è l'unica, ma in buona compagnia, si fa per dire: Messina, Belluno, Ragusa, Biella, Trani, l'Aquila, da Nord a Sud l'analisi svela che i capoluoghi "spreconi" sono sette.

Il Piemonte, come Regione, ha invece una doppia B, performance intermedia, con 526.382,75 euro.

Spese postali

Alessandria - sempre in base alle elaborazioni della Fondazione sulle spese pubbliche - ha messo a bilancio come spese postali 230 mila euro, BBB come voto finale, rating tutto sommato intermedio.