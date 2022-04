Domenica a spasso per Rivarone e i ciliegi in fiore

RIVARONE - Domenica a Rivarone si cammina tra i ciliegi in fiore, rivivendo una tradizione di qualche anno fa. L’appuntamento è per le 9.30 alla base fluviale Moka dove, alle 10 è prevista la partenza.

Spiega il sindaco Elisabetta Tinello: «Ho voluto riproporre questo evento per dare un significato di rinascita dopo la pandemia, per sensibilizzare sul tema della pace e poi ancora mi piace l’idea di trasmettere senso di comunità e di diffondere la conoscenza della nostra rete sentieristica».

Per partecipare all’evento è necessaria una quota d’iscrizione di 5 euro. Nei due weekend precedenti era stato allestito allo scopo un gazebo a Valenza: «Ringrazio l’amministrazione comunale e Annamaria Zanghi che hanno collaborato» prosegue il sindaco Tinello. Ci si può iscrivere anche il giorno stesso, prima della partenza. Alla fine della passeggiata, di circa due ore e con tanti scorci per scattare foto indimenticabili, ci sarà un rinfresco offerto dalla Soms di Rivarone ma anche la possibilità di acquistare panini e patatine. Inoltre gadget per tutti e premi. In caso di maltempo si rinvia alla domenica successiva.